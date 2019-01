Sie arbeiten zurzeit an der Universität Oxford. Wie erleben Sie die Stimmung nach dem Nein zum Brexit-Vertrag?

Die Menschen sind beunruhigt und erschöpft von der seit zwei Jahren andauernden politischen Debatte über den Brexit.

Die Leute hamstern Lebensmittel, weil sie bei einem ungeordneten EU-Austritt Versorgungsengpässe befürchten. Es kommt einem grotesk vor – als würde ein Krieg bevorstehen.

Das empfinde ich auch so. Hier an der Universität Oxford haben die Leute Angst, dass die Forschungskooperation mit der EU eingestellt wird. Das scheint mir absurd. Die Universität Oxford ist eine der weltbesten Universitäten. Die Universitäten in der EU werden sicher weiterhin mit dieser Hochschule zusammenarbeiten. Es sind zum Teil hysterische Reaktionen. Aber das liegt daran, dass sich die Regierung zu wenig auf diese Situation vorbereitet hat. Nun ist plötzlich ein ungeordneter Austritt möglich.