Die Schweiz als Handschlag-Verweigerin

Schlagfertige Bürgerinnen und Bürger sind das Salz in politischen Auseinandersetzungen. Schwierig wird die Lage, wenn schlagende Argumente an komplexitätsreduzierten Botschaften abprallen, wie das in den letzten zehn Jahren bei Volksinitiativen immer häufiger passierte.

«Verbieten wir Minarette! Schaffen wir ausländische Kriminelle aus! Kampf der Masseneinwanderung!» So lauteten Schlachtrufe der plebiszitären Mobilisierung, die sich regelmässig gegen Grundrechte oder völkerrechtliche Verpflichtungen richteten. So wurden keine Probleme gelöst, sondern welche geschaffen.

Die Schweiz würde auf globaler Ebene seine Handschlagfähigkeit verlieren.

Auf dieser Linie wird am 25. November über die «Selbstbestimmungsinitiative » der SVP abgestimmt. Verschiedene Völkerrechtler warnen, eine Annahme der Initiative würde die Verlässlichkeit der Schweiz als internationale Vertragspartnerin und die Beteiligung des Landes an multilateralen Abkommen bzw. Institutionen infrage stellen. Ein Land, das seine Existenz ganz wesentlich dem Völkerrecht verdankt, verlöre auf europäischer und globaler Ebene seine Handschlagfähigkeit.

Es ist merkwürdig, dass jene, die aus einzelnen Fällen der Verweigerung des Handschlags in Schulen eine Staatsaffäre machten, den Handschlag auf dem überstaatlichen Parkett sabotieren – unter Berufung auf direkte Demokratie und «Schweizer Recht».

Die Gleichsetzung von Völkerrecht mit «fremden Richtern» ist abwegig.

Die Gleichsetzung von Völkerrecht mit «fremden Richtern» ist abwegig. Das Völkerrecht ist eine äusserst heterogene, doch für das Funktionieren und Überleben des fragilen Planeten Erde unentbehrliche rechtliche Realität. Es wird immer wieder kritisiert wegen seines anfänglichen Eurozentrismus, wegen seiner mangelnden demokratischen Legitimität, aber auch wegen seiner häufig eklatanten Ohnmacht gegenüber Rechtsbrechern und der anmassenden Sonderrolle mächtiger Staaten. Seit seiner Ausformung in der frühen Neuzeit diente es, wie ein kluges Buch des Zürcher Völkerrechtlers Oliver Diggelmann («Das Völkerrecht», hier+jetzt, 2018) herausarbeitet, weit mehr der Stabilisierung des Status quo als der Gerechtigkeit.

Seit 1945 ist es durch drei Trends geprägt: Erstens wächst es rasch an, zweitens wurden jene Teile, in denen sein zivilisatorisches Potenzial steckt, insbesondere die Menschenrechte, gestärkt, und drittens dringt es in viele Bereiche vor, die früher Domänen des Landesrechts waren. Diese Vermischung und Überlagerung hat sich seit den 1980er-Jahren intensiviert. Resultat ist eine Internationalisierung wichtiger Themen der Innenpolitik. Dies ist nachvollziehbar.

Wenn die Globalisierung die wirtschaftlichen, kulturellen, institutionellen und kommunikativen Verflechtungen verstärkt und territoriale Grenzen porös macht, so entsteht ein überstaatlicher Kooperations- und Normierungsbedarf. Einzelstaaten agieren hilflos angesichts der grossen Herausforderungen (Friedenssicherung, Verhinderung einer Klimakatastrophe, Regulierung von Märkten sowie von Bio- und Kommunikationstechnologien).

Der Austritt der Schweiz aus der Europäischen Menschenrechts-Konvention würde wahrscheinlich.

Wieso soll also angesichts dieses rechtlichen Angleichungs- und Abstimmungsbedarfs ohne Not eine starre Rangregelung (Landesrecht vor Völkerrecht) angestrebt werden? An wirtschaftlich vorteilhaften internationalen Verträgen will auch die SVP festhalten. Sie übersieht dabei, dass eine «Switzerland first»-Strategie nur scheitern kann. Der Hinweis auf die Wohlstandseinbussen, die damit einhergingen, verdeckt den entscheidenden Punkt: Hauptziel ist es, Menschenrechtsgarantien auszuhebeln. Die Initiative ist ein Faustschlag gegen all jene, die den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg anrufen, um ihre Rechte hierzulande durchzusetzen. Das ist nicht «fremdes Recht».

Käme die Initiative durch, würde die Rolle des schweizerischen Bundesgerichts geschmälert und der Austritt der Schweiz aus der Europäischen Menschenrechtskonvention wahrscheinlich. Die SVP könnte ein weiteres Volksbegehren zur Ausschaffung aller Menschen lancieren, welche den Handschlag verweigern. Sie selbst würde das ja nicht treffen, weil ein vor willkürlichen Diskriminierungen strotzendes Landesrecht so etwas wie eine internationale Handschlagfähigkeit gar nicht mehr vorsähe.

Jakob Tanner ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Zürich.

(Das Magazin)