Die «Schande von Luzern» hat ein politisches Nachspiel

Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SiK) will bei der Bekämpfung des Hooliganismus endlich Taten sehen. Die Nachrichten der letzten Wochen um Gewalt an Sportveranstaltungen hätten verdeutlicht, dass das Gewaltproblem bei Sportanlässen nicht gelöst sei, schreibt die Kommission in einer Mitteilung vom Donnerstag.