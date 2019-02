Die FDP dagegen kann sich um einen Prozentpunkt steigern – und landet ebenfalls bei 17,4 Prozent. Angesichts des ausgewiesenen Fehlerbereichs von 1,5 Prozentpunkten ist also durchaus denkbar, dass die FDP die SP überholt.

Von einem «Alarmsignal zum richtigen Zeitpunkt» spricht ­Nadine Masshardt, Berner Nationalrätin und Wahlkampfleiterin der SP Schweiz. Man müsse «noch deutlicher vor den Folgen warnen, wenn die FDP zweitstärkste Partei würde». Mit zwei bürgerlichen Parteien an der Spitze, so Masshardt, drohten «Blockaden in vielen Bereichen», etwa beim Klimaproblem.

Grafik vergrössern

Zur Frage, warum und wohin die SP-Wähler entschwunden sind, liefert die Umfrage ebenfalls Anhaltspunkte. Würde heute gewählt, wären Grüne und Grünliberale mit Zugewinnen von 2,4 respektive 1,8 Prozentpunkten die grossen Sieger. ­Klimapolitik sei «derzeit in aller Munde», konstatiert Nadine Masshardt. «Es profitieren jene Parteien, die ‹grün› schon im Namen führen.» Für ihre Partei nimmt sie in Anspruch, in der Klimafrage Lösungen zu liefern, die ebenso wichtig wie «Empörung» seien.

Das Gefühl, den Hauptanteil an umweltpolitischer Knochenarbeit zu leisten, während die «empörten» Grünen dank ihres Namens unbotmässig profitierten, ist in der SP durchaus verbreitet. Das scheint im Gespräch mit Sozialdemokraten schnell durch – wobei man davor zurückschreckt, den linken Bündnispartner öffentlich zu brüskieren. SP-Wahlkampfchefin Masshardt betont denn auch, die Stärkung des linken Lagers sei «als Ganzes sicher erfreulich».

Auch die SVP verliert

Die zweite Hauptverliererin neben der SP ist die SVP. Sie bleibt mit 27 Prozent zwar stärkste Partei. Gegenüber 2015 büsst sie aber 2,4 Prozentpunkte ein – deutlich mehr, als die FDP hinzugewinnt. Politologe Michael Hermann, dessen Forschungsinstitut Sotomo die Umfrage im SRG-Auftrag durchführte, erklärt den Rückgang mit der Themenkonjunktur. Das SVP-Thema Zuwanderung beschäftige die Leute heute weniger als vor vier Jahren. Neben dem Klimawandel sind es gemäss der Studie vor allem die Krankenkassenprämien und die Beziehungen zur EU, die auf dem Sorgenbarometer oben rangieren.