Damien Cottier hat getan, was in der Westschweiz nur wenige homosexuelle Politiker wagen: Er gab sein Coming-out. Am ­Valentinstag informierte der Neuenburger FDP-Politiker auf Twitter, er teile sein Leben mit einem Mann. Cottier sagt: «Ich habe meine Homosexualität in den letzten Jahren nie versteckt. Das wollte ich der Öffentlichkeit jetzt klarmachen.»