Die Post muss die Geheimniskrämerei  beenden

Die Schweizerische Post weiss genau, wer weit fahren muss bis zur nächsten Poststelle. Sie muss dies jährlich auf einer detaillierten Grundlage untersuchen lassen. So verlangt es die Verordnung zum Postgesetz. Doch die Zahlen dieser Evaluation rückt die Post nicht heraus.

Eine Anfrage dieser Zeitung beantwortet man zwar wortreich, aber ohne von diesem Prinzip abzurücken. Auch die vom Staat eingesetzte Aufsichtskommission Postcom muss sich mit Daten begnügen, die keine fundierte Analyse ermöglichen. Daran stört sich deren Präsident Hans Hollenstein seit längerem.

Auftrag für mehr Transparenz

Die Walliser CVP-Nationalrätin Viola Amherd will dies ändern. Am Donnerstag erhielt sie Rückendeckung vom Parlament. Nach dem Nationalrat überwies nun auch der Ständerat ihren Vorstoss, der von der Post mehr Transparenz zur Erreichbarkeit verlangt.

«Wer in Gondo auf die Post will, muss über den Simplon fahren, sollte die Filiale in Simplon Dorf geschlossen werden.»Viola Amherd, CVP-Nationalrätin

Viel Fantasie muss Amherd nicht aufbringen, um die toten Winkel im Versorgungsnetz schon heute zu finden. Sie kann sich vorstellen, wo die Grundversorgung schlecht ist: in abgelegenen Regionen. «Wer in Gondo auf die Post will, muss über den Simplon fahren, sollte die Filiale in Simplon Dorf geschlossen werden», sagt sie. Die Fahrt auf die andere Seite des Passes ab der ironischerweise «Gondo Post» benannten Postautohaltestelle dauert eine Stunde.

Nachdem Gondo seine Poststelle im Frühjahr 2003 verlor, wird derzeit auch jene in Simplon Dorf überprüft. Die Post will in den nächsten Jahren noch einmal ein Drittel der Poststellen schliessen (siehe Box unten).

Tücken der 90-Prozent-Regel

Zwar erfüllt die Post aktuell die gesetzlichen Anforderungen an den Service public locker: Statt 90 Prozent hatten 2016 über 94 Prozent der Bevölkerung höchstens 20 Minuten, bis sie ihr Paket aufgeben konnten. Dies ist dem Postcom-Jahresbericht zu entnehmen. Unterhält die Post einen umfassenden Hausservice, liegen auch 30 Minuten drin.

Die Regel, dass es in jeder der 128 Raumplanungsregionen der Schweiz mindestens eine Poststelle oder Agentur geben muss, macht der Post ebenfalls keine Probleme. Mit solchen «Durchschnittsvorgaben» sei aber noch nichts über die lokale Versorgung gesagt, reklamiert Hollenstein.

Leben nämlich in dünn besiedelten Regionen die meisten Leute im zentralen Tal wie im Kanton Uri, im Bündnerland, im Wallis oder im Berner Oberland, kann die Versorgung für die restliche Bevölkerung rasch prekär werden. Im östlichen Berner Oberland beispielsweise würde eine einzige Poststelle in Interlaken ausreichen, um den geltenden Anforderungen zu genügen.

Amherd will Einblick für alle

So weit will es Viola Amherd nicht kommen lassen. Sie erwartet nun von der Post in einem ersten Schritt die Offenlegung der Daten: «Jede Person soll für sich feststellen können, wie weit entfernt die nächste Poststelle oder Postagentur liegt», fordert sie. Dass dies möglich sei, beweise die Karte zu den Internetanschlüssen, der interaktive Breitband­atlas. Transparenz mache eine ­öffentliche Diskussion über eine angemessene Versorgung erst möglich.

«Das Angebot wurde bereits stark ausgedünnt. Nun müssen wir den Abbau stoppen.»Viola Amherd

Die zuständige Bundesrätin und Parteikollegin Amherds, Doris Leuthard, wies einmal mehr darauf hin, dass an stren­geren Auflagen für die Post auch ein Preisschild hänge. Das lässt Amherd nicht gelten. Die Bundesverfassung schütze die dezentrale Besiedlung des Landes. Darum ist für sie klar: «Das Angebot wurde bereits stark ausgedünnt. Nun müssen wir den Abbau stoppen.» Es brauche regional differenzierte Vorgaben.

Post pocht auf Gesamtschau

Bei der Post gibt man sich offen für diesen Dialog. Deren Medienstelle betont, die Post halte sich an alle gesetzlichen Vorgaben, also auch an jene zur Transparenz. Entscheide würden nicht fernab von der Bevölkerung getroffen. Die Medienstelle verweist auf 130 Informationsveranstaltungen zum künftigen Poststellennetz, die bis Ende Jahr durchgeführt werden. Schliessungen von Poststellen würden erst geprüft, und keine werde ersatzlos gestrichen.

Wichtig ist der Post eine Gesamtsicht, in welche verschiedene Dienstleistungen, die veränderten Bedürfnisse der Kunden und die Kosten einfliessen. Die Post verzeichne seit Jahren einen Rückgang sowohl beim Brief- und Paketversand als auch bei den Bareinzahlungen. Wie es nach den jüngsten Parlamentsentscheiden insbesondere zur Transparenz weitergeht, konnte Postsprecher Oliver Flüeler auf Nachfrage nicht sagen. Laut der Aufsichtsbehörde Postcom liegt der Ball nun beim Bundesrat.

(Berner Zeitung)