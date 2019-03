Die Nachwehen eines Sportunfalls

2014 sah sich Marc Hafner am Ziel: National- und Ständerat verlangten vom Bundesrat, jene Lücke im Unfallversicherungsgesetz zu schliessen, die seinem Sohn einen Lohnausfall von mehreren Monaten beschert hatte. 2007 hatte sich der damals 15-jährige Kevin Hafner bei einem Sturz mit dem Mountainbike die rechte Schulter ausgerenkt. Einige Jahre später als Lehrling musste er sich zur Nachbehandlung einer Operation an der Schulter unterziehen und konnte mehrere Monate nicht arbeiten. Der Lohnausfall war zur Überraschung der Familie Hafner nicht versichert, weil Kevin den Unfall als Schüler vor seinem Berufseintritt erlitten hatte. Kevin konnte zwar den Lohnausfall verkraften, weil er noch bei den Eltern wohnte. Doch erhält jemand mit eigener Familie in einer solchen Situation keine Lohnfortzahlung, muss allenfalls die Sozialhilfe einspringen.