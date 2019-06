Die Mängel des Tarnkappen-Jets F-35

Aufgeführt wird dort und in der Folge in der internationalen Presse etwa die Ungenauigkeit der Maschinenkanone. Diese schiesse irgendwohin, nur nicht dorthin, wo sie sollte. Der Hintergrund: Kontrolleure im US-Verteidigungsdepartement hatten den Mangel seit Jahren festgehalten – geschehen aber ist nichts. Dieses Jahr forderten die Kontrolleure Lockheed Martin ultimativ auf, das Problem zu lösen.

Bis sich der F-35 in einem sogenannten Dogfight wiederfinde, also in einem Kurvenkampf gegen attackierende Kampfflugzeuge, müsse einiges schiefgelaufen sein, entgegnen F-35-Verteidiger. Nur fragt sich dann, weshalb überhaupt Kanonen in den Jet eingebaut werden, wenn diese – aufgrund der Überlegenheit des F-35 – gar nie zum Einsatz gelangen.

Angst vor Datenabfluss

Gravierender nimmt sich die Kritik von «Defense News» im Bereich Software aus. An vorderster Stelle erwähnt die Fachzeitschrift das «Autonomic Logistics Information System» (Alis). Es handelt sich um ein Computersystem, das der Logistik dienen soll und dazu laufend technische Daten generiert. Diese werden via Internet an den Hersteller übermittelt. Die Idee: Automatisiert sollen Ersatzteile nachbestellt und Wartungsarbeiten angeordnet werden.

Alis wird auch nach dem Kauf der Jets durch Lockheed Martin betrieben. Und zwar weltweit. Das Computersystem, das eine Vielzahl Unterprogramme beinhaltet, bleibt im Besitz des US-Unternehmens. Was bei einem Verbindungsunterbruch Europa–USA passiert, etwa nach bösartigem Kappen von Unterseekabeln, ist simpel: Die Jets sind früher oder später nicht mehr operabel, sie bleiben im Extremfall am Boden.

Die Frage der technischen Abhängigkeit wird politisch beantwortet werden müssen.

Darüber hinaus drohten zuletzt zwei nicht namentlich genannte Teilnehmerländer des F-35-Programms mit einem Ausstieg aus der Kooperation, sollte nicht gewährleistet werden, dass der Abfluss klassifizierter Informationen kontrolliert werden kann. Der Knall blieb aus, weil die beiden Abnehmerländer Zusagen erhielten. Ihnen wurde eine Lösung mit einem neuen Tool versprochen.