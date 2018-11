Die Luft wird dünn für Maudet

Vor einem Jahr war er der Shootingstar der FDP. Jetzt dreht sich alles um die Frage: Wie lange kann sich der 40-jährige Genfer Staatsrat noch an die Macht klammern?

«Pierre Maudet hat die Werte der FDP mit Füssen getreten», erklärte FDP-Parteichefin Petra Gössi gestern Abend im Bundeshaus. Eine fast vierstündige Krisensitzung lag hinter ihr. Die 20 Mitglieder der nationalen Parteileitung hatten zuvor entschieden, Maudet zum Rücktritt aus der Genfer Kantonsregierung aufzufordern – einstimmig. Das Vertrauen in ihn könne nicht wiederhergestellt werden, begründete Gössi. Am Ursprung der Affäre steht eine Luxusreise nach Abu Dhabi (Wert: ca. 60000 Franken), welche sich Pierre Maudet schenken liess, was den Tatbestand der Vorteilsannahme erfüllen könnte. In den letzten Wochen hat sich die Affäre zugespitzt, als bekannt wurde, dass Maudet von schwarzen Parteikassen profitierte und private Gönner seine Mandatsabgaben an die FDP zahlen liess.