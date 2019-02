Der Konzern hat die Fragen dieser Zeitung zu seinen Strukturen nicht beantwortet. 2017 hat sie aber ein Vertreter von Socfin in einem Interview mit der Freiburger Zeitung «La Liberté» beschrieben: In Luxemburg würden die strategischen Entscheide gefällt. Dagegen würden in Freiburg alle Handelstransaktionen durchgeführt sowie die operative Leitung aller Produktionsstätten weltweit koordiniert. In Luxemburg arbeiten rund 10 Personen für Socfin, in Freiburg rund 40.

Die juristische Kontrolle über die Plantagenfirmen in Liberia liegt also bei ihrem Besitzer, dem Socfin-Konzern in Luxemburg. Wirtschaftlich würden sie jedoch von den beiden Tochterunternehmen von Socfin in der Schweiz kontrolliert, sagen die NGOs. Unter anderem weil die ganze Ernte über die Schweiz verkauft wird.

So ist der Socfin-Konzern strukturiert. Zum Vergrössern hier klicken. (Quelle: Brot für alle)

Dieser Befund ist entscheidend, wenn es künftig einmal darum gehen sollte, dass ein Gericht in der Schweiz über die Verletzung der Landrechte befindet. Zumindest gemäss der Konzernverantwortungsinitiative, die Brot für alle mitlanciert hat. Demnach kann ein Schweizer Unternehmen auch dann für Schäden einer untergeordneten Firma im Ausland haftbar gemacht werden, wenn es lediglich die wirtschaftliche Kontrolle ausübt.