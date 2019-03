Das Laundromat-Datenleck zeigt: Schweizer Banken nahmen hohe Millionenbeträge an, aufgrund von offensichtlich gefälschten Verträgen. Was halten Sie davon?

Auch wenn das im ersten Moment nicht logisch erscheint: Es ist wohl gerade eine Reaktion auf die Verschärfung der Geldwäsche-Regeln der letzten zehn Jahre. Nun müssen Banken viel mehr Dokumente einfordern, gerade bei auffälligen Transaktionen. Die Folge ist eine wahre Dokumentenflut. Das Problem: Man schaut nur noch formal, ob ein Dokument vorhanden ist, prüft es aber inhaltlich gar nicht mehr. Die Amerikaner nennen das «tick the box»-Mentalität.