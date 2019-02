«Die FDP sucht sich selbst»

Heftig fallen aber die Reaktionen bei Gewerkschaften und SVP aus – bei jenen also, die dem Verhandlungsergebnis schon bisher die Gefolgschaft verweigern. SP-Nationalrat Corrado Pardini (BE) sagt: «Die FDP ist auf Slalomkurs in der Europafrage und der ökologischen Ausrichtung. Da ist eine Partei auf der Suche nach sich selbst.»

Mit ihrer Position versuche die FDP nur, die Pleite ihres Bundesrates Cassis zu vertuschen. Auch wolle die FDP die Wähler «für dumm verkaufen». «Die Konditionen, die sie für die Klärung mit der EU an ihr Ja knüpft, sind richtig, aber mit einem Ja zum vorliegenden Vertrag nicht zu vereinbaren.» Er befürworte eine Konsolidierung, Vertiefung und Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Aber: «Das vorliegende Verhandlungsergebnis muss an den Bundesrat mit der Auflage zurückgewiesen werden, ein neues Ergebnis zu präsentieren.» Dieses habe das heutige Verhandlungsmandat des Bundesrates und die «roten Linien» zu respektieren, insbesondere beim Lohnschutz. Ein «eigenständiger, wirksamer und diskriminierungsfreier» Lohnschutz müsse garantiert bleiben. Zudem sei eine eingehendere Analyse und eine Klärung der im Rahmenabkommen festgehaltenen Grundsätze zu den staatlichen Beihilfen nötig, so Pardini.

«Am Gängelband»

«Der FDP-Entscheid überrascht mich vom Zeitpunkt her», sagt SVP-Präsident Albert Rösti. Denn verhandlungstaktisch sei die Verlautbarung zum jetzigen Zeitpunkt völlig verfehlt. Heute und morgen gehe es darum, dem Bundesrat für Nachverhandlungen mit der EU den Rücken zu stärken. Rösti bezeichnet es als «unglaublich», dass «die FDP künftig automatisch EU-Recht übernehmen und Urteile von fremden Richtern am Europäischen Gerichtshof als verbindlich akzeptieren will». Für den Berner Nationalrat ist klar: «Die FDP ist am Gängelband des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse.»