Regula Rytz, wie sind Sie, wenn Sie wütend sind?

(lacht) Das müssen Sie meine Freunde und meine Familie fragen. Ich bin selten aufgebracht. Wenn, dann meist aus politischen Gründen. SVP und FDP haben das CO 2 -Gesetz so verwässert, dass wir nicht mehr zustimmen konnten. Da war ich so richtig wütend.