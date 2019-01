Die SP politisiert aktuell recht erfolgreich. Trotzdem jammern Sie ständig über die Dominanz der rechten Parteien in Bundesbern. Alles nur Show?

Keinesfalls. FDP und SVP haben seit 2015 zusammen 101 Stimmen im Nationalrat. Diese Mehrheit ist real, das haben insbesondere die jüngsten Diskussionen um die Klimapolitik gezeigt, wo wir bei wichtigen Entscheiden sicher zehnmal hintereinander wegen zweier Stimmen unterlagen. Mit dem Ergebnis, dass wir in der Schweiz momentan kein wirksames CO 2 -Gesetz haben, dem die SP zustimmen kann. Die Debatte im Nationalrat ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Politik der rechten Mehrheit in dieser Legislatur funktioniert.