Die Bauern zeigen, was sie haben

Treichel- und Alphornklänge, Fahnenschwingen und Schafe scheren: Ganz schön urchig ging es am Montag zu und her auf dem Bundesplatz in Bern. Passantinnen und Passanten wähnten sich mitten auf einer Schweizer Alp. Grund war die traditionelle «Sichlete» – ein Traditionsanlass der Bauern, bei dem sie ihre Produkte zur Schau stellen.

Um punkt 10 Uhr eröffnete die Treichlergruppe Oberbalm das Erntedankfest. Der Traditionsanlass dauert bis 18 Uhr. Höhepunkt der «Sichlete» in Bern ist jeweils der Alpabzug einer Bauernfamilie, der beim Nationalen Pferdezentrum startet und durch die Stadt auf den Bundesplatz führt. Während des ganzen Tages können etwa regionale Produkte degustiert, einem Schaumelken beigewohnt oder an Infoständen das Wissen über die hiesige Landwirschaft aufgepeppt werden.

(mib/sda)