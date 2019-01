Belastet es Sie, als Präsident keine eigenen Siege an der Urne errungen zu haben?

Wenn man nicht verlieren kann, ist man in einem solchen Job fehl am Platz. Eine Belastung darf das nicht sein, sonst kann man nicht mehr frei führen.

Die SVP-Leitung ist in einer Umbruchphase, das bringt Probleme.

Der Umbruch ist zweifellos da. Wir konnten aber sehr gute Leute in den Parteileitungsausschuss wählen – Bankier Thomas Matter, Magdalena-Martullo-Blocher, Thomas Aeschi – das sind tragende Figuren. Mit Sandra Sollberger, einer KMU-Vertreterin, und Landwirt Marcel Dettling ist es uns gelungen, Junge nachzuziehen, die Verantwortung übernehmen. Und Adrian Amstutz als Wahlleiter sorgt für Kontinuität. Der neue Parteileitungsausschuss kämpft konsequent für Freiheit und Sicherheit.

Die Abgänge sind dramatisch – Natalie Rickli, Toni Brunner, Christoph Blocher, Walter Frei, Adrian Amstutz. Wie gross ist Ihre Belastung?

Natürlich, diese Wahlen 19 sind für die Partei eine ganz spezielle Herausforderung. Einerseits, weil Prominente durch Junge ersetzt werden müssen, andererseits aber vor allem, weil es darum geht, einen noch nie da gewesenen Wähleranteil zu halten. Speziell gross müssen deshalb die Anstrengungen für die Mobilisierung im Herbst sein. Abgänge geben auch Raum für neue Kräfte, die sich umso mehr einsetzen.

Halten ist also das Ziel?

Wir wollen die Wahlen für die Schweiz gewinnen, indem wir den Wähleranteil von 29,4 Prozent mindestens halten und im Ständerat ein, zwei Sitze zulegen.

Seit den Wahlen 2015 hat die SVP in den Kantonen meist verloren, sie hat Mühe zu mobilisieren. Weshalb sollte das im Herbst anders sein?

Weil wir die einzige Partei sind, die für die Freiheit und die Sicherheit in diesem Land konkrete Lösungen anbietet und ihre Versprechen auch nach den Wahlen hält. Beides war in den vergangenen Jahren nie so bedroht wie heute …

... wodurch?

Durch zwei Faktoren – die unkontrollierte Zuwanderung aus EU-Ländern wegen der Personenfreizügigkeit. Diese erzeugt Druck auf den Arbeitsmarkt in der Schweiz und die Löhne. Zweitens: eine unverändert lasche Asylpolitik.

Die Asylpolitik wurde diese Legislatur eben erst verschärft, interessanterweise gegen die Opposition der SVP.

Den Gratisanwälten für Asylbewerber konnten wir nicht zustimmen. Entscheidend ist, dass bis heute die Unterscheidung nie genügend vollzogen wurde zwischen Flüchtlingen, die an Leib und Leben bedroht sind, denen wir Schutz geben wollen, und der überwiegenden Zahl an Wirtschaftsmigranten. Für die Schweiz bedeutet dies, dass heute Zehntausende hier leben, die praktisch nicht integriert sind. Die Mehrheit von ihnen lebt von der Sozialhilfe, die die Kantone und Gemeinden berappen müssen, wenn der Bund nach fünf oder sieben Jahren nicht mehr für sie aufkommt.