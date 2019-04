Die AHV steht schlechter da als erwartet

Die AHV hat eine Finanzspritze dringend nötig. Letztes Jahr gab sie deutlich mehr Geld für Renten aus als sie an Beiträgen eingenommen hat. Das so genannte Umlageergebnis lag 1,038 Milliarden Franken im Minus. Hinzu kommt ein Verlust auf den Anlagen des AHV-Ausgleichsfonds von 1,233 Milliarden Franken. Abzüglich der von der IV überwiesenen Zinsen schreibt die AHV unter dem Strich ein Verlust von 2,22 Milliarden Franken. Das teilte Compenswiss, der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO, am Montag mit.