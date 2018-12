Deutlich mehr Waffenscheine ausgestellt

Letztes Jahr wurden in der Schweiz fast 38'000 Waffenerwerbsscheine ausgestellt. Das hat eine Umfrage dieser Zeitung ergeben. Im Mehrjahresvergleich ist das ein klarer Anstieg. Fünf Jahre zuvor waren es noch gut 25'000 Scheine. Die Zahlen sind in allen Kantonen gestiegen. Die Unterschiede sind jedoch beträchtlich. Während in Zürich der Anstieg zwischen 2012 und 2017 knapp 20 Prozent beträgt, sind es in Bern 35 Prozent und in Basel-Stadt 85 Prozent. In einzelnen kleineren Kantonen ist der Anstieg noch höher. Vorläufige Angaben für 2018 deuten darauf hin, dass sich die Zahlen auf hohem Niveau stabilisieren. Mit einem Waffenschein können bis zu drei Waffen erworben werden. Zahlen aus dem Kanton Zürich zeigen, dass letztes Jahr 4957 Scheine eingelöst und damit 7597 Waffen erworben wurden.