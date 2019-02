Das Präsidium des Kantonsrats sprach sich dagegen aus. Beim verlangten Absingen des St. Galler Lieds handle es sich «nicht um eine gewachsene Tradition des Kantonsrates». Die Verpflichtung könne als «forciertes Ritual» betrachtet werden. Dies sei nach Ansicht des Präsidiums keine geeignete Voraussetzung für die Schaffung des von den Motionären gewünschten verbindenden Elements.

Nur im Jura wird gesungen

In der Stellungnahmen wurde auch auf die Praxis in anderen Kantone verwiesen. Einzig das jurassische Kantonsparlament singe regelmässig ein Lied («La Nouvelle Rauracienne»). Häufiger sei eine Pflicht zum stillen oder vorgetragenen Gebet vor Sitzungen. Der Kanton Genf kenne einen Mahnruf («exhortation») an die Adresse der Ratsmitglieder.