Der schöne Überschuss ist schon wieder weg

Die Politik ist nie so schnell wie dann, wenn es darum geht, Geld zu verteilen. Diese Regel scheint sich zu bestätigen. Als Finanzminister Ueli Maurer (SVP) Mitte Februar die neusten Zahlen präsentierte, sorgte er reihum für grosse Augen. Nicht nur die Rechnung 2017 schloss mit einem Überschuss von 2,8 Milliarden Franken weit besser ab als budgetiert, sondern auch die Aussichten präsentierten sich plötzlich deutlich rosiger. Nach den neuen Zahlen hat der Bund für die kommenden Jahre ein Polster von 1 bis 1,9 Milliarden Franken.

Oder besser: hatte.

Der Spielraum ist schon wieder weg. Dies zeigt eine aktualisierte Übersicht der Finanzverwaltung. Sie hat darin berechnet, wie sich der neue Vorschlag für die Reform der Firmensteuern (Steuervorlage 17) auf die Bundesfinanzen auswirkt. Denn diese Vorlage fällt für den Bund massiv teurer aus als geplant, wenn sich die Wirtschaftskommission des Ständerats mit ihrem spektakulären Kompromiss, den manche als Kuhhandel bezeichnen, durchsetzt.

Sie will der Steuervorlage zum Durchbruch verhelfen, indem sie eine 2-Milliarden-Finanzspritze an die AHV darin einbaut. Davon sollen jährlich 820 Millionen Franken direkt vom Bund kommen, ab 2020. Ab 2021 wirkt sich eine zweite teure Steuerreform aus: Die geplante Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe bei der Bundessteuer führt zu weiteren Ausfällen von rund 1 Milliarde Franken im Jahr.

Von rosa zu tiefrot

Damit bleibt von den üppigen Überschüssen wenig übrig. Sie betragen noch 250 respektive 170 Millionen Franken, wie aus dem Papier der Finanzverwaltung hervorgeht. Und das ist nicht alles, der Bundesrat hat zusätzlich mehrere Vorlagen in der Pipeline, die zu höheren Ausgaben führen werden. Alle zusammen ergäben eine Belastung von 2,5 Milliarden Franken im Jahr, womit die Finanzlage, farblich gesprochen, direkt von rosa zu tiefrot wechseln würde.

Der Fehlbetrag läge ab 2021 bei 2,3 Milliarden Franken. So weit dürfte es nicht kommen, da der Bund kaum alle aufgeführten Projekte umsetzen wird. Aber mit einzelnen Vorlagen ist zu rechnen: So werden die Kantone kaum darauf verzichten, dass der Bund ihnen mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen überweist. Das kostet ihn gemäss der Finanzverwaltung rund 200 Millionen Franken im Jahr.

Weitere 100 Millionen pro Jahr sind für den Erweiterungsbeitrag an die EU vorgesehen, besser bekannt als neue «Kohäsionsmilliarde». Gleich viel würde der Beitrag an die Olympischen Winterspiele 2026 im Wallis kosten. Deutlich teurer sind die geplante Abschaffung der Industriezölle sowie weitere Steuerreformen, vor allem bei der Stempelsteuer, die der Bundesrat anvisiert.

«Ab 2020 im Sparmodus»

So oder so scheint die Bundesberner Freude über die aufgehellte Finanzlage von kurzer Dauer zu sein. Heute Morgen debattierte der Nationalrat über die famos gute Rechnung 2017. Sogar Finanzminister Maurer sagte, man habe «eine recht gute Situation». Allerdings schob er gleich nach, die Lage sei nur «unmittelbar jetzt» so gut. «Ich komme mir ein bisschen vor wie Kassandra, die Hohepriesterin von Troja, die mit ihren Warnungen immer recht hatte, der man aber nicht glaubte.» Maurer prophezeite, bereits ab 2020 sei man beim Bund «wieder in einem strengen Sparmodus». Die Aufhellung sei nur vorübergehend.

Eine andere Sichtweise hat die Linke: Sie kritisierte heute einmal mehr, Maurer budgetiere dauernd rote Zahlen und ziehe Kürzungen durch – die Rechnung falle aber stets besser aus als erwartet. Allerdings fiel die Kritik überraschend mild aus. Im Vorfeld hatten SP-Vertreter Maurer heftig angegriffen, weil er bei den unerwartet hohen Einnahmen aus der Verrechnungssteuer eine umstrittene Rückstellung von 2 Milliarden Franken vornahm.

Kritik an Rückstellung verstummt

Ansonsten wäre der Überschuss sogar noch grösser ausgefallen. Maurer geriet zusätzlich unter Druck, als die Finanzkontrolle offiziell erklärte, die Rückstellung sei rechtlich nicht zulässig. Der Bundesrat widersprach und hielt an seinem Plan fest. Damit setzte er sich heute auch im Nationalrat durch. Dieser winkte die Rechnung inklusive Rückstellung mit null Gegenstimmen problemlos durch. Auch die SP widersetzte sich nicht. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)