Seit 2004 können Frauen in der Schweiz Kampfjetpilotinnen werden. Doch es dauerte 15 Jahre, bis erstmals eine Frau mit einem Jet abhob. Seit Anfang Jahr tut das die 28-jährige Waadtländerin Fanny Chollet. Gestern stellte sie sich auf dem Militärflugplatz Payerne den Medien. Für die Luftwaffe war der Medientermin eine Gratwanderung: So ist die erste Jetpilotin zwar beste Werbung für die Armee und die Luftwaffe, die neue Kampfjets beschaffen will und öffentlichen Goodwill braucht. Anderseits mutet es etwas sonderbar an, wenn eine Männerdomäne wie die Luftwaffe stolz eine junge Frau als Aushängeschild präsentiert – auch wenn sie damit primär auf zahlreiche Medienanfragen reagiert.