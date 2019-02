Noch am Wochenende wurde gerätselt. Wer würde der geheimnisvolle Experte sein, den Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) für den Kampfjetkauf beiziehen will? Keine Verbandelung mit Armee und Industrie sollte er aufweisen und trotzdem über Expertenwissen verfügen: So umschrieb Amherd das gewünschte Profil. «So eine Person gibt es nicht und wird es auch nicht geben», erklärte dagegen SVP-Nationalrat Adrian Amstutz in der Zeitung «Zentralschweiz am Sonntag». Andere Sicherheitspolitiker äusserten sich in demselben Sinn.