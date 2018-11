Der Präsident auf dem Trottoir

Da steht er, als Aushilfsprofessor an einer der ältesten Universitäten der Welt. Vor sich hundert Studenten aus sechzig Ländern, alle handverlesen, um an ­Oxfords «School of Government» das Regieren zu lernen. An diesem ­Morgen tauchen sie ein in «das faszinierende, einzigartige, politische Modell der Schweiz», wie die Rektorin überschwänglich ankündigt. Ein Crashkurs in direkter Demokratie für die künftige Weltelite – erteilt vom Bundespräsidenten persönlich.