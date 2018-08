Der «Plan B» des Bundesrats sorgt für Unsicherheit

Ein Handelskrieg zwischen der Schweiz und der EU? Entsprechende Befürchtungen kursieren, seit die EU-Kommission im Dezember eine ungewöhnliche Massnahme gegen die Schweizer Börse ergriff: Sie befristete die Anerkennung der hiesigen Börsenregeln auf ein Jahr und liess offen, ob der Beschluss verlängert würde. Die europapolitische Eskalation von letzter Woche hat der Frage neue Dringlichkeit verliehen. Eine Sprecherin der Kommission machte deutlich, dass man in den Verhandlungen um das institutionelle Rahmenabkommen Fortschritte erwarte: Je nach Ergebnis werde die Anerkennung der Börse verlängert oder nicht. Doch nachdem die Gewerkschaften am Mittwoch kommunizierten, der EU in entscheidenden Punkten nicht entgegenzukommen, droht beim Rahmenabkommen der Stillstand.

Damit sind die Chancen gestiegen, dass der Bundesrat Ende Jahr seinen «Plan B» aktivieren könnte. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) hatte im Juni mitgeteilt, wie man reagieren würde, wenn Brüssel der Schweizer Börse den Zugang zum EU-Markt verwehrte: Den EU-Börsen soll in diesem Fall der Handel mit Schweizer Aktien untersagt ­werden. Sind diese aus den europäischen Handelsplätzen verschwunden, benötigt die Schweizer Börse keine Anerkennung der EU mehr – und europäische Banken und Effektenhändler dürften weiterhin Schweizer Aktien in der Schweiz kaufen und verkaufen: So geht jedenfalls Maurers Kalkül.

Kritische Reaktionen aus der FDP

Doch die «Eventualmassnahme» (Zitat Bundesrat) dürfte umso mehr zu reden geben, je wahrscheinlicher sie wird. Die Zeitung «Schweiz am Wochenende» zitierte am Samstag beunruhigte Stimmen, die von einem «Extremszenario» sprechen. Kritische Reaktionen kommen insbesondere auch aus der FDP, dem wichtigsten Sprachrohr der Wirtschaft. Grundsätzlich sei es zwar richtig, dass der Bundesrat einen Plan B erarbeite, erklärt FDP-Präsidentin Petra Gössi auf Anfrage. Die mit Maurers Manöver einhergehende Rechtsunsicherheit sei aber «gefährlich». Gefragt seien in erster Linie Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz.

In jedem Fall muss sich der Bundesrat darauf einstellen, dass die Bewährungsprobe bald folgen könnte. In der «Sonntags­Zeitung» forderten die Präsidenten von SP, CVP und FDP gestern, die Verhandlungen über das Rahmenabkommen zu sistieren. Entspannung sieht anders aus.

(Tages-Anzeiger)