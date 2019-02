«Die Schweizerische Offiziersgesellschaft politisiert an der Basis vorbei.» Für Roger Kölbener, Dienstgrad Major, ist schier unerklärlich, was die Dachorganisation der Armeekader letzte Woche zum neuen Waffenrecht entschieden hat. «Sie will es sich scheinbar auf keinen Fall mit den Schützenvereinen verderben. Weil sie meint, auf deren Hilfe angewiesen zu sein, wenn wir dereinst über das nächste Rüstungsgeschäft abstimmen.» Dies sei die einzig plausible Erklärung, weshalb der Verband die Nein-Parole zur Gesetzesrevision gefasst habe.