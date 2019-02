Es muss jetzt alles schnell gehen. Schneller als sonst. Seit Präsidentin Petra Gössi am Samstag in dieser Zeitung eine ökologische Wende auslobte, werden die Karten in der Partei neu gemischt. Alte Bündnisse brechen, neue Allianzen entstehen. Noch weiss niemand, wer am Ende als Sieger dastehen wird.