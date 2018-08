Der Bundesrat gibt Gas

Krise? Blockade? Für den Bundesrat offenbar inexistent, so weit es das Rahmenabkommen mit der EU betrifft. Darauf lässt zumindest das Tempo schliessen, das die Regierung anschlägt: Gemäss dem Zeitplan, den Aussenminister Ignazio Cassis am Donnerstag der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Ständerats skizzierte, will der Bundesrat in zwei Monaten am Ziel sein – so hat es diese Zeitung aus mehreren Quellen erfahren.

Mitte September soll der Bundesrat demnach einen Vertragsentwurf verabschieden, um ihn dann der EU zu unterbreiten. Mitte Oktober, so Cassis gegenüber der APK, würde der Ministerrat der EU über den Vorschlag entscheiden. Pikanterweise stünde an jener Sitzung auch der Brexit auf der Traktandenliste.

Kommissionsmitglieder zeigen sich erstaunt über die ambitionierte Agenda. Ein Konsens mit der EU scheint derzeit in weiter Ferne. Streitfragen betreffen etwa die umstrittene Unionsbürgerrichtlinie, die Entschädigung von EU-Arbeitslosen – und den Schutz der hiesigen Löhne, den die EU ihrer eigenen Rechtsprechung unterstellen will. Die Schweizer Gewerkschaften lehnten es letzte Woche ab, darüber nur schon zu diskutieren.

Geheimtreffen mit Gewerkschaften

Cassis seinerseits gab sich gegenüber der APK für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern sollten, vergleichsweise gelassen. Dem Vernehmen nach gestand er aber freimütig ein, dass hierzu innerhalb des Bundesrats kein Konsens herrsche. Das Gremium sei bezüglich Rahmenabkommen «heterogen» eingestellt.

Immerhin scheinen die Kontakte mit den Gewerkschaften nicht völlig abgerissen. Wie die Zeitungen «24 Heures» und «Tribune de Genève» berichteten, traf Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann am Donnerstag die Chefs von Gewerkschaftsbund (Paul Rechsteiner) und Arbeitgeberverband (Valentin Vogt). Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt. (Tages-Anzeiger)