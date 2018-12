Der Bund finanziert die grosse Versöhnung der Kantone

Heute macht der Ständerat den ersten Schritt zur Reform des nationalen Finanzausgleichs (NFA), der vor vier Jahren im Bundeshaus einen schweren Streit ausgelöst hatte. Die Fragen waren und sind damals wie heute dieselben: Wie viel sollen der Bund und die finanzstarken Geberkantone via NFA an die weniger gut situierten Empfängerkantone überweisen? In diesem System hat jede Reform Gewinner und Verlierer. Bei der jetzt geplanten Vorlage gilt: Wer zahlt, gewinnt. Die Geberkantone und der Bund müssten künftig weniger abgeben. Trotzdem stehen auch die meisten Regierungen der Empfängerkantone dahinter. Nur die Walliser und Jurassier kämpfen offen gegen die Reform, die Berner hingegen halten sich grummelnd zurück.