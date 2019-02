Es sind Worte des Bedauerns. Leider, so schreibt der Schweizer Bauernverband auf seiner Website, habe die Presse diese «erfreuliche Entwicklung nur sehr spärlich» aufgenommen. «Gute Nachrichten scheinen weniger wert als schlechte.»

Die «gute Nachricht» – sie stammt aus dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und berührt einen politisch sensiblen Bereich: den Einsatz von Pestiziden. Neue Zahlen zeigen, dass zwischen 2008 und 2017 die Verkaufszahlen in der Schweiz von 2237 Tonnen auf 2030 gesunken sind, was einer Abnahme um 9 Prozent entspricht. Gar 27 Prozent beträgt das Minus bei jenen Pflanzenschutzmitteln, die ausschliesslich in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen.