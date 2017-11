«Der Aufwand ist enorm – trotzdem weiss man nicht, ob es funktioniert»

Frau Burger, was hat Sie dazu bewogen, einen Dokumentarfilm über die Reproduktionsmedizin zu drehen?

Barbara Burger: Ich habe auf natürlichem Weg zwei Kinder bekommen. In meinem Freundeskreis gibt es aber Paare, bei denen es nicht einfach so klappte. So wurde das Thema unerfüllter Kinderwunsch plötzlich wichtig für mich. In dieser Zeit sah ich eine Werbeanzeige, die versprach: Ich kriege mein Kind, wann ich will. Eine Klinik warb für Social Freezing, also dafür, dass junge Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. Diese können sie sich dann in einer späteren Lebensphase befruchten und wieder einsetzen lassen. Ich war wie elektrisiert: Wäre das die Lösung gewesen für meine Freunde? Und weiter noch: Ist diese Wahlfreiheit der nächste Schritt in der Emanzipation?

Was ist Ihr Fazit?

Die Gründe, wieso ein Paar keine Kinder bekommen kann, sind vielfältig. Social Freezing zielt auf Frauen ab, die sich den Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen möchten. Sie sind sich bewusst, dass ihre Fruchtbarkeit nicht ewig währt. Das ist positiv. Doch Social Freezing ­garantiert nicht, dass es später klappt mit einer Schwangerschaft. Zudem müssen die Frauen den beschwerlichen und teuren Weg einer künstlichen Befruchtung auf sich nehmen. Wenn nicht der fehlende Partner der Beweggrund für Social Freezing ist, dann finde ich, dass wir als ­Gesellschaft gefordert sind, dass Frauen Kinder in ihren fruchtbaren Jahren bekommen können.

Was ist das Ziel Ihres Films?

Der Film macht den Weg einer künstlichen Befruchtung erlebbar. Paare mit unerfülltem Kinderwunsch und ihr Umfeld können sich ein Bild davon machen, was Betroffene erwartet. Frauen, die sich für Social Freezing interessieren, kann der Film auf­zeigen, was alles dazugehört. Er soll auch dazu anregen, sich mit unserem heutigen Umgang mit der Reproduktionsmedizin auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite ist ungewollte Kinderlosigkeit nach wie vor ein Tabuthema. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Reproduktionsmedizin immer weiter, und wir schöpfen die technischen Möglichkeiten aus. Während des Drehens habe ich ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Ich war in einer Situation fasziniert oder tief berührt, und kurz darauf dachte ich: Wo führt das noch hin?

Sie konzentrieren sich darauf, wie die Reproduktionsmediziner arbeiten. Weshalb dieser Fokus?

Mich hat interessiert, wie die Reproduktionsmedizin funktioniert. Und ich wollte wissen, wer die Menschen sind, die Kinder machen. Ich wollte zeigen, welche Fragen die Ärztinnen und Embryologen beschäftigen, was sie umtreibt. Oft wird Reproduktionsmedizinern ja mit Vorurteilen begegnet. Man denkt, es gehe ihnen nur ums Geld und sie seien eine Art moderne Frankensteins. Schliesslich wollte ich den Zuschauern auch einen Blick in die Labors ermöglichen, die sonst strikt verschlossen bleiben.

Wieso ist das so?

Ein Labor für In-vitro-Fertilisation, also für die künstliche Befruchtung im Glas, ist wie ein Mutterleib. Alles, was von aussen hineinkommt, stört das sensible Klima.

Wie haben Sie es geschafft, trotzdem Zugang zu erhalten?

Die Mediziner und Embryologinnen waren mir gegenüber sehr offen. Vielleicht, weil ich ohne Vorbehalte an das Thema ­heranging und einfach wissen wollte, worin ihre Arbeit besteht.

Wenn es bei Ihnen nicht geklappt hätte, auf natürliche Weise schwanger zu werden, wäre dann die Reproduktionsmedizin für Sie infrage ge­kommen?

Ich weiss es nicht. Auch jetzt, nachdem ich mich fünf Jahre mit dem Thema beschäftigt habe, kann ich diese Frage nicht definitiv beantworten. Ich habe Verständnis für alle, welche die me­dizinischen Möglichkeiten in ­Anspruch nehmen. Aber der psychische, physische und finanzielle Aufwand ist enorm – und trotzdem weiss man nicht, ob es am Ende funktioniert.

Wieso warten so viele Frauen

so lange mit dem Kinder­bekommen?

Einigen fehlt wohl zunächst der geeignete Partner, andere machen zuerst eine lange Ausbildung und wollen dann ein paar Jahre arbeiten, bevor sie eine Familie gründen. Wieder andere ­sehen so viele Optionen in ihrem Leben, dass sie erst spät an Kinder denken. Vielleicht haben wir uns auch so daran gewöhnt, dass wir alles planen und erreichen können, dass uns gar nicht bewusst ist, dass uns die Zeit davonrennt. Schliesslich nimmt die Fruchtbarkeit mit dem Alter ab. Und dann gibt es noch die vielen Bilder und Geschichten von Prominenten, die mit weit über vierzig Mutter wurden. Die stehen leider oft nicht dazu, dass sie Hilfe in Anspruch nahmen.

Wie alt waren Sie, als Ihre Kinder zu Welt kamen?

34 und 37, ich war also wie so viele eine Spätgebärende.

Was halten Sie von Müttern wie der italienischen Sängerin Gianna Nannini, die bei der Geburt ihrer Tochter bereits 54 war?

Bezeichnend ist, dass bei Vätern um die fünfzig niemand die Frage stellt, wie lange sie ihr Kind noch begleiten können. Es gibt Frauen, die sind auch mit fünfzig fit. In Einzelfällen werden Frauen in diesem Alter sogar noch auf natürlichem Weg schwanger. Ich glaube, die Medizin und die Gesellschaft müssen gemeinsam eine sinnvolle Altersgrenze finden.

In Ihrem Film wird deutlich, wie riesig der Industriezweig rund um die Reproduktionsmedizin ist. Die Nachfrage muss enorm sein.

Viele Paare werden in ihrem Innersten erschüttert, wenn sie keine Kinder bekommen können. Sie empfinden dies als persön­liches Versagen und wollen alle erlaubten medizinischen Methoden anwenden, um es zu ändern. Schlimm ist für Betroffene ins­besondere, wenn Bekannte und Freunde immer wieder fragen: «Wann ist es denn bei euch so weit?» Das kommt vielen sehr leicht über die Lippen. Aber für die Betroffenen ist es extrem verletzend.

Für solche Paare ist die Reproduktionsmedizin ein Segen. Viele fürchten aber, dass sie zu sogenannten Designerbabys führt, weil man Embryos gezielt aussuchen kann.

Ich finde es wichtig, dass man Grenzen setzt und dafür sorgt, dass diese auch eingehalten werden. Die Mittel, um nach bestimmten Merkmalen zu suchen, sind vorhanden, da muss man sich sehr genau überlegen, was ethisch vertretbar ist und was zu weit geht.

Was genau geht Ihnen denn zu weit?

Jede Wunschoptimierung, die nicht medizinisch indiziert ist, geht mir zu weit. Zum Beispiel der Wunsch nach einem bestimmten Geschlecht.

In Ihrem Film ist von einem Paar die Rede, das eine Behandlung verschieben wollte, weil das Kind das falsche Sternzeichen haben würde. Da schüttelt man den Kopf.

Mit den vielen Möglichkeiten steigen auch die Ansprüche. Es gibt Paare, die finden, wenn sie schon die teuren Behandlungen auf sich nehmen, dann wollen sie auch das Maximum herausholen: das richtige Sternzeichen, das richtige Geschlecht, keine Krankheiten, keine Behinderungen. Aber das führt zu einer Manipulation der Gesellschaft. Hier sind wir alle gefordert, dem entgegenzuwirken. Es wird allerdings interessant sein, wie wir diesen Film in zehn Jahren anschauen werden.

Weil dann all das, was uns heute Sorgen bereitet, selbstverständlich sein wird?

Ja, vielleicht ist es für unsere Töchter völlig normal, dass sie mit 25 Jahren Eizellen einfrieren lassen. Ich bin gespannt, wie sich das Social Freezing entwickelt.

Haben Sie vorgeburtliche Tests gemacht? Beispielsweise um zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist, dass Ihre Kinder das Downsyndrom haben?

Nein, bewusst nicht. Ich freute mich jeweils einfach auf das Kind. Ich wollte nichts wissen, was mich gezwungen hätte, eine Wahl zu treffen – weder für noch gegen etwas. Denn egal, ob man in der Schwangerschaft Tests macht oder Embryos vor der Implantation untersucht: Wenn das Resultat einen verunsichert, führt dies zu einem Konflikt und verlangt eine Entscheidung. Insofern stellen sich bei beiden Untersuchungsmethoden ähnliche Fragen, obwohl die Konsequenzen sehr unterschiedlich erscheinen.

Warum?

Im Fall der Pränataldiagnostik müssen sich Frauen oder Paare zu einer Abtreibung entschliessen, wenn sie mit dem Resultat nicht leben können. Nach der Präimplantationsdiagnostik setzt man einfach die Embryonen mit den gewünschten Eigenschaften ein und wirft die anderen weg. Das ist sicher nicht so schmerzhaft wie eine Abtreibung, kann aber ebenfalls in ein Dilemma führen.

Das umstrittene Thema Leihmütter kommt in Ihrem Film gar nicht vor. Wieso nicht?

Reproduktionsmedizin macht Leihmutterschaft erst möglich. Mein Fokus lag auf dem Kindermachen, auf den ersten fünf Tagen von der Eizellentnahme über die Befruchtung bis zum Einpflanzen des Embryos in den Mutterleib. Ich denke aber, dass uns als Gesellschaft die Leihmutterschaft sowie die Eizellspende, die beide in der Schweiz verboten sind, in den nächsten Jahren beschäftigen werden.

Sie haben den Berner Filmpreis erhalten, was bedeutet das für Sie?

Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Fünf Jahre lang habe ich am Film gearbeitet, die Idee trage ich bereits seit sieben Jahren mit mir herum. Der Preis ist nun eine schöne Anerkennung.

Dürfen sich Ihre Kinder eigentlich «Kinder machen» an­sehen?

Sie haben Teile davon bereits gesehen. Ich habe ja viel Zeit im Schnittraum in unserem Atelier verbracht, das auf ihrem Weg zur Schule liegt. Auch bei den Drehs in Barcelona, Lissabon und München waren sie dabei. Aber das Thema interessiert sie nur bedingt. Mit sieben und neun Jahren gehören sie auch nicht zu meiner Zielgruppe.

