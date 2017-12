Der AHV-Deal ist unorthodox, aber vernünftig

Es war der sonderbare Höhepunkt einer sonderbaren Budgetdebatte: Eine «unheilige Allianz» von SVP und SP hat diese Woche im Nationalrat beschlossen, 2018 rund 440 Millionen Franken zusätzlich an die AHV zu be­zahlen, obwohl das rechtlich gar nicht geht. Das Geld soll auch in den Jahren ­danach fliessen, vermutlich so lange, bis endlich eine AHV-Reform gelingt. Die fehlende gesetzliche Basis wollen SP und SVP im Nachhinein, im ersten Halbjahr 2018, im Eilzugtempo hinwürgen. Diese Idee ist zweifellos unorthodox, das Vor­gehen nicht gerade vertrauenerweckend.

Trotzdem hat die Idee viele Vorzüge. Das hat vor allem mit der Vorgeschichte zu tun: Das Parlament kann ja nur ­deshalb derartige Mehrausgaben ­beschliessen, weil das Volk Ende September die Rentenreform verworfen hat. Sonst müsste der Bund diese 440 Millionen Franken ­sowieso an die AHV überweisen. Nun schimpfen die Gegner des eigenartigen Links-rechts-Deals, der Volkswille werde missachtet.

Doch dieses Argument ist nicht stichhaltig. Dass der Beitrag des Bundes an die AHV erhöht wird, hat im Abstimmungskampf kaum jemanden interessiert, geschweige denn gestört. Auch im Parlament war dieser Schritt unbestritten. Ohnehin ist so gut wie sicher, dass der Bund beim nächsten Anlauf für eine AHV-Reform wieder stärker zur ­Kasse gebeten werden soll. Auch deshalb spricht nichts dagegen, die 440 Millionen Franken schon im Voraus einzuzahlen, zumal so die Defizite der AHV ein klein wenig eingedämmt werden können.

Und überhaupt: Was kann der Bund mit den herrenlosen Millionen Klügeres anstellen, als sie in die AHV einzuzahlen? Schulden abbauen? Das wäre sicher vernünftig, ist aber erstens angesichts der seit 15 Jahren sinkenden Schuldenquote des Bundes nicht vordringlich. Zweitens ist diese Option nicht realistisch. Eher ist zu befürchten, dass das Parlament das Geld flugs anderweitig ausgibt – für die Bahn, die Bauern oder die Hochschulen.

Finanzpolitisch hat das Parlament den Fuss immer noch deutlich lieber auf dem Gas statt auf der Bremse. Das Sparen und Kürzen überlässt man in der Regel dem ­Bundesrat. So hat in der ersten Woche der Budgetdebatte auch der angeblich so sparwütige Nationalrat, in dem SVP und FDP eine knappe Mehrheit ­bilden, vor ­allem Mehrausgaben be­schlossen. Am Donnerstag hat er entschieden, dass die Bauern mehr erhalten als vom Bundesrat geplant. Am Montag wird er zweifellos auch noch das Budget der ETH und der anderen Hochschulen aufstocken.

Diese überparteiliche Grosszügigkeit nach allen Seiten ist kein guter Plan für die Zukunft. Die aktuellen Prognosen sind zwar beruhigend, sie sehen Überschüsse von bis zu einer Milliarde Franken vor. Doch in diesen Zahlen sind ­diverse Projekte noch nicht eingerechnet, die ­zusammen weit mehr als eine Mil­liarde im Jahr kosten: neben der ­neuen AHV-Reform die Neuauflage der Unter­nehmenssteuer­reform, die Abschaffung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer, die neuen Kampfflugzeuge sowie die Kohäsions- und die Olympiamilliarde. Das alles lässt sich nur finanzieren, wenn das Parlament auf andere gute Ideen verzichtet, die es stets im Überfluss gibt. Doch der Verzicht ist ­selten mehrheits­fähig.