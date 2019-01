Beim Städteverband kommt die Idee einer Anschubfinanzierung gut an. Dessen stellvertretender Direktor Martin Tschirren räumt zwar ein, es sei nicht so, dass den Städten per se das Geld fehle. «Es geht vielmehr darum, wie schnell die Elektromobilität und andere umweltfreundliche Antriebstechnologien den Durchbruch schaffen.» Die Städte würden sich bereits selber stark in diese Richtung engagieren, etwa mit der Förderungen von Ladeinfrastrukturen wie in Genf, Basel und St. Gallen oder wie in Lausanne mit einem Zustupf für Käufer von E-Velos.

Wie das Impulsprogramm für Kitas?

Eine weiterer Effekt von Bundesgeldern wäre «noch entscheidender», wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) geltend machen: Eine Anschubfinanzierung würde sicherstellen, «dass die Mehrkosten der Beschaffung von E-Bussen nicht zulasten von anderen Angebotsausbauten des ÖV gehen».

SVP-Parlamentarier entgegnen, die Städte müssten ihr Budget halt neu priorisieren, wenn ihnen die Förderung der E-Busse so wichtig sei. Die Erfahrung zeige, dass es nicht bei sogenannten Anschubfinanzierungen bleibe, sagt SVP-Politikerin Rickli. Sie verweist auf das seit 2003 laufende Impulsprogramm für familienergänzende Kinderbetreuung des Bundes; im letzten Herbst hat das Parlament einer Verlängerung bis 2023 zugestimmt. Auch ihr Parteikollege Hurter befürchtet: «Anschubfinanzierungen bleiben für ewig.»