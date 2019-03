Ratlos gegenüber den Giganten

Nicht alle in der SP sind jedoch so zuversichtlich wie Edith Graf-Litscher. Anita Fetz, SP-Ständerätin aus Basel, hat in der Kommission gegen die Ergänzung des Urheberrechts gestimmt. «Kleinere Plattformen mit wenig Ressourcen würden darunter leiden, wenn sie abgeltungspflichtig würden gegenüber Medienunternehmen», sagt sie. Graf-Litscher ist anderer Meinung: «Kleine würden profitieren! Die Digitalabgabe würde zur Medienförderung verwendet, und bei dieser kämen kleinere und Special-Interest-Medien besonders zum Zug.»

Nils Güggi, IT-Rechtsspezialist aus Bern, ist ebenfalls skeptisch. Die Medien seien im Internetzeitalter noch nicht richtig angekommen, sagt er. Die Diskussionen um ein Leistungsschutzrecht oder eine Digitalabgabe seien Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit – ebenfalls die Tatsache, dass die Politik gegen Internet-Giganten wie Google, Amazon oder Facebook keine Chance habe. Dass ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder und ein Mitziehen der Schweiz etwas bewirken könnte, hält er dennoch für möglich.

Mediendebatte im August

Es gibt noch weitere Vorschläge, wie Medien unterstützt werden sollen. So wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Vorstösse eingereicht, die unter anderem eine Aufstockung der indirekten Presseförderung via Post-Vergünstigung fordern oder das Aufsplitten der heutigen Radio- und TV-Gebühren, wobei ein Teil für Textmedien verwendet würde. Solche Vorschläge kamen unter anderem von Karl Vogler (CSP, OW), Bernhard Guhl (BDP, BE), Olivier Feller (FDP, VD), Géraldine Savary (SP, VD) und Lorenzo Quadri (Lega, Tessin).

Im August wird die Fernmeldekommission diese Vorstösse gebündelt als Anlass für eine Auslegeordnung nehmen, sagt Edith Graf-Litscher. Bis dahin werde man auch wissen, wie die neue Departementsvorsteherin Simonetta Sommaruga (SP) mit dem umstrittenen neuen Mediengesetz weiterverfahren will.