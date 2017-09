Das stete Hoffen auf einen Krimi

Gute Krimis leben von einer sich stetig aufbauenden Spannung, welche in einem furiosen Ende mit einem überraschenden Ausgang ihren Höhepunkt findet. Ab und zu spielten sich solche auch tatsächlich unter der Bundeshauskuppel ab: Etwa als Bundesrat Christoph Blocher abgewählt oder als Otto Stich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Bundesrat gehievt wurde. Meistens läuft es jedoch ziemlich strikt nach einem genauen Drehbuch, das sich Parteistrategen ausgedacht haben. Und die hassen Überraschungen wie der Teufel das Weihwasser.

Obwohl das beherzte Auftreten von Pierre Maudet, das etwas schräg inszenierte Schaulaufen von Isabelle Moret und das anbiedernde und routinierte Werben von Ignazio Cassis im Vorfeld durchaus für etwas Salz in der Suppe sorgten, ist am Mittwoch kaum mit einem Oh-Effekt bei der Wahl zu rechnen.

Das Wahlprozedere lässt allerdings genügend Spielraum offen für Unvorher­gesehenes und eigendynamische Prozesse. Gewählt ist, wer als Erster das absolute Mehr erreicht. Das ist die Hälfte aller Stimmen plus eine.

1. Wahlgang: In den ersten beiden Wahlgängen läuft sich die Vereinigte Bundesversammlung in der Regel warm. Das Parlament kann frei wählen. Das führt dazu, dass die 246 National- und Ständeräte auch persönliche Sympathiebekundungen für an sich chancenlose Kolleginnen und Kollegen kundtun oder ab und zu sogar einem Scherzkan­didaten die Ehre erweisen. Das Kunststück, bereits im ersten Wahlgang das Rennen für sich zu entscheiden ist äusserst selten, und gelang zuletzt Doris Leuthard im Jahr 2006.

2. Wahlgang: Jetzt scheiden diejenigen für den nächsten Wahlgang aus, welche weniger als zehn Stimmen erhalten haben. Meist zeigen sich jetzt erste Tendenzen, weil die Politiker entweder ihre Favoriten unterstützen oder einer Parteistrategie folgen. Konkrete Auswirkungen hat dies in der Regel noch nicht.

3. Wahlgang: Jetzt wird es endgültig ernst. Es dürfen keine ­neuen Kandidaten ins Rennen geschickt werden, und derjeni­ge mit den wenigsten Stimmen scheidet aus. Da kann es schon mal passieren, dass durchaus valable und geachtete Kandidaten der Raison von Parteien frühzeitig zum Opfer fallen.

4. und weitere Wahlgänge: Das Prozedere bleibt nun gleich, bis ein Kandidat das absolute Mehr erreicht hat.

Gibt es am Mittwoch doch noch einen Krimi oder gar ein Drama? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Diese Zeitung berichtet online mit einem Liveticker von der Wahl, welche um 8 Uhr mit der Verabschiedung von FDP- Bundesrat Didier Burkhalter beginnt. Dann haben die Fraktionen die Möglichkeit, sich noch zu äussern, bevor die Wahlzettel verteilt werden.

(Berner Zeitung)