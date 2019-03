Würden Sie selber noch in eine Ju steigen?

Ich fliege nun seit 26 Jahren und habe viele Flugzeuge und Betriebe gesehen. In die eine Ju-52 der Ju-Air steige ich jederzeit wieder ein. Ich habe grösstes Vertrauen in die Crews am Boden und in der Luft und auch in die Flugzeuge selber.