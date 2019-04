Das Waffengesetz steht auf der Kippe

Über 14'000 Personen aus der ganzen Schweiz haben Anfang April online an der ersten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage teilgenommen. Beim Waffengesetz sei die starke Meinungsbildung an den beiden politischen Polen bemerkenswert, sagt Studienautor Fabio Wasserfallen: «Interessant wird zu beobachten sein, was in der Mitte noch passiert, denn hier wird diese Abstimmung entschieden.»

Insgesamt unterstützen 53 Prozent der Stimmbevölkerung die Vorlage, 46 Prozent sagen Nein. Während bei der SP und der SVP über drei Viertel klar dafür oder dagegen sind, ist die Zustimmung bei der FDP (50 Prozent) und der CVP (47 Prozent) tiefer, als man aufgrund der Ja-Parolen der Parteien erwarten könnte. Auch CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann, wie Dittli Mitglied des überparteilichen Ja-Komitees, spricht von einem Weckruf: «Wir müssen bis zum Schluss dranbleiben.»

Grafik vergrössern

Aus der Umfrage geht deutlich hervor, dass die Waffengesetz-Abstimmung nur zu gewinnen ist, wenn die Stimmbevölkerung von der Wichtigkeit von Schengen überzeugt werden kann. Denn selbst bei den Gegnern verfangen die Befürchtungen, dass etwa die Tradition des Schiesssports gefährdet und die Schützen zu stark eingeschränkt würden, kaum.

Luca Filippini, Präsident der Interessengemeinschaft Schützen Schweiz (IGS), fühlt sich bestärkt: «Die Leute verstehen, dass es bei dieser Gesetzesanpassung nicht um ein Sonderrecht für Schützen geht, sondern um eine staatspolitische Grundsatzfrage.» Diese Kröte dürfe man auf keinen Fall schlucken, da es sich um ein komplett nutzloses Gesetz handle und Schengen nicht gefährdet sei.

Dem widerspricht Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl vehement: «Mit einem Nein riskieren wir die automatische Kündigung beider Abkommen, und zwar noch in diesem Jahr.» Insbesondere für die Wirtschaft stehe viel auf dem Spiel, betont Rühl und verweist auf eine Studie des Bundes: Demnach würde ein Wegfall von Schengen bis 2030 bis zu 1600 Franken weniger Einkommen pro Kopf sowie einen Rückgang der Exporte um bis zu 5,6 Prozent bedeuten. Rühl weist darauf hin, dass der Abstimmungskampf gerade angelaufen sei: «Viele Ja-Akteure stehen erst in den Startlöchern.» Das erkläre, weshalb der Nein-Anteil zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ hoch sei.