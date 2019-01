Im Jahr 2010 beantragte Patrizio di Marco, damals Chef des italienischen Modekonzerns Gucci, beim Kanton Tessin für sich eine Pauschalbesteuerung. Als Ausländer musste er dafür in der Schweiz wohnen. Also mietete sich der Mode-Star kurz vor dem Antrag eine kleine 4,5-Zimmer-Wohnung in der Tessiner Gemeinde Paradiso. Die Wohnung lag im ersten Stock in einem eher düsteren Vorort von Lugano.