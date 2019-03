Wie wollen Sie dieses Dilemma konkret lösen?

Es gibt einen pragmatischen und realistischen Ansatz, nämlich die Individualbesteuerung. Die Müller-Möhl Foundation hat eine wissenschaftliche Studie zu dieser Thematik in Auftrag gegeben. Das vorläufige Ergebnis: Eine Individualbesteuerung würde sich sehr positiv auf die Partizipation von Frauen im Arbeitsmarkt auswirken. Ich hoffe, dass durch die Verbreitung der Ergebnisse der Studie hier ein Umdenken bei den politischen Mehrheiten stattfindet.

Heiss diskutiert wird derzeit, wie stark der Vaterschaftsurlaub ausgebaut werden soll. Befürworten Sie diese Bestrebungen?

Ein Vaterschaftsurlaub dient auch der Gleichstellung. Ich spreche hier jedoch lieber von einer Elternzeit, die beiden Elternteilen die Möglichkeit gibt, sich adäquat am Familienleben zu beteiligen. Drängender ist für mich aber, dass die Frauen den gleichen Lohn erhalten wie die Männer. In gewissen Branchen beträgt dieser Unterschied immer noch 20 Prozent.

Demnach müssten Sie auch gegen die Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 65 sein, solange die Lohnungleichheit noch so gravierend ist.

Die Beibehaltung oder Anhebung des Rentenalters für Frauen ist für mich nicht der Knackpunkt in der Gleichstellungsfrage. Erst mal wichtig ist, dass eine junge Frau, die Kinder hat und arbeiten möchte, bessere Rahmenbedingungen erhält.

Eine Frauenquote in Unternehmen könnte diese Entwicklung forcieren.

Gesetzliche Regelungen sollten im Markt mit Bedacht eingesetzt werden, das gilt auch für Frauenquoten. Meine Hoffnung ist, dass sich in den Unternehmen, in der Politik und in anderen Organisationen durchsetzt, dass es die Gleichstellung eben auch für unseren wirtschaftlichen Erfolg braucht.

Der Ständerat hat die entsprechende Aktienrechts­revision in eine Zusatzschlaufe geschickt. Wie so oft werden Gleichstellungsbelange auf die lange Bank geschoben. Erhoffen Sie sich durch die beiden frisch gewählten Bundesrätinnen neuen Schub?

Das hoffe ich sehr, zumal sich die neuen Bundesrätinnen schon in diese Richtung geäussert haben. Massgeblich ist jedoch, dass im Herbst mehr Frauen in die eidgenössischen Räte gewählt werden und dadurch die Parität der Geschlechter auf der legislativen Ebene wenigstens etwas näher kommt. Der aktuelle Anteil von nur 15 Prozent Frauen im so wichtigen Ständerat ist enttäuschend.

Aber gerade junge Frauen beteiligen sich immer noch weniger stark an Wahlen und Abstimmungen als junge Männer.

Das bedauere ich sehr. Wir Frauen müssen unseren Anliegen in Wirtschaft und Politik mehr Ausdruck verleihen, sichtbarer werden und uns exponieren.

Mit dem Risiko, angefeindet zu werden.

Auch wenn dies Frauen viel öfter passiert, ist das kein Grund, abseitszustehen. Das Leben ist schliesslich kein Defilee auf einem Laufsteg.