Laut Transparency International wären die ungenügenden Schweizer Werte sogar noch erheblich tiefer ausgefallen, wenn einige Besonderheiten des hiesigen Politiksystems zusätzlich in die Auswertung eingeflossen wären. So kennt die Schweiz – als einziges Land in Europa – keine Regelung zur Transparenz in der Politikfinanzierung. Ratsmitglieder müssen nicht offenlegen, wie viel sie durch ihre Interessenbindungen verdienen.