Doch die Fakten sind so, dass man dem Vertrag nicht zustimmen kann. 80 Prozent der neuen Bestimmungen seien aus Schweizer Sicht gut, sagt Cassis, der Rest genüge nicht. Ob es nun genau 80 Prozent sind, ist eine Frage der Definition. Aber klar, ein Grossteil des Abkommens ist insofern unproblematisch, als wir schon heute viel EU-Recht regelmässig nachvollziehen, ganz einfach, weil es praktisch und vernünftig ist. Aber künftig soll das quasi automatisch geschehen, und die Schweiz muss ein Stück Souveränität preisgeben.

Dieser Punkt ist für Christoph Blocher und seine SVP der entscheidende. Blocher hat seinen Kampf gegen den EWR deswegen aufgenommen und gewonnen. Aus Sicht der EU hingegen ist es nur logisch, dass ein Drittland, das von den Vorteilen des Binnenmarktes profitieren will, und das tut die Schweiz in hohem Mass, sich ihren Regeln anpasst. Soweit es sich da um rein wirtschaftliche Vorgänge handelt, mag das berechtigt sein. Und obwohl es die Souveränität der Schweiz einschränkt, ist das allein kein Grund, das Abkommen abzulehnen. Nur, das Abkommen beschränkt sich eben gerade nicht nur darauf.

Wenn man zustimmen soll, müssten die wirtschaftlichen Vorteile grösser sein als die Mehrkosten im Sozialbereich.

Hinlänglich diskutiert wurde die Frage, ob es wirklich acht Tage braucht, um einen Handwerker, der aus dem EU-Raum in die Schweiz kommt, anzumelden. Im Vertrag werden nur vier Tage zugestanden. Die Gewerkschaften machten daraus eine Grundsatzfrage, also ob die Löhne der halben Schweiz von dieser Bestimmung abhängig wären. Das stimmt natürlich nicht, zu einem schönen Teil geht es um die Jobs der vielen Kontrolleure und um die Macht der Gewerkschaften. Und es geht auch um einen gewissen Protektionismus für das Gewerbe, auch wenn mandas dort nicht so laut sagen will.

Von grosser Bedeutung, und bisher vielfach unterschätzt, ist die EU-Unionsbürgerrichtlinie. Die ist im Vertrag zwar nicht erwähnt, aber die EU sieht sie als Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit und wird wohl von der Schweiz verlangen, sie mindestens teilweise zu übernehmen, falls wir das Abkommen unterzeichnen. Diese Richtlinie regelt auf 46 Seiten die Rechte der EU-Bürger, wenn sie in einem anderen Mitgliedsland Wohnsitz nehmen wollen. Jeder EU-Bürger darf für drei Monate in einem anderen Land leben und muss dafür nichts anderes als einen gültigen Pass vorweisen.

Wenn er fünf Jahre im Land gelebt hat, hat er ein Bleiberecht. All das gilt auch für die ganze Familie. Das bedeutet, dass erstens laut Schätzungen rund 30'000 EU-Bürger zusätzlich in die Schweiz einreisen würden, zweitens die Bestimmungen zur Umsetzung der Ausschaffungs­initiative nicht durchgesetzt werden können, es sei denn, jemand stelle eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Drittens ist unklar, wie schnell und in welchem Ausmass EU-Bürgern Sozialleistungen gewährt werden müssten. Diese Rechnung kann je nachdem in die Milliarden gehen, und entscheiden wird das der EU-Gerichtshof.