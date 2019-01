Herr Cassis, am WEF ist die europäische Elite versammelt. Was haben Sie für das Rahmenabkommen rausholen können?

Das Abkommen befindet sich in der Schweiz in den Konsultationen. Es ist nicht der Moment, um mit europäischen Politikern darüber zu sprechen. Wir wollen erst die Resultate der Konsultationen abwarten und spüren, wie der Text ankommt.