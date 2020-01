Coronavirus in der Schweiz – so rüsten sich die Spitäler

Wie gefährlich ist die Krankheit, die im Spätherbst auf einem Fischmarkt im zentralchinesischen Wuhan zum ersten Mal aufgetaucht sein soll? In der Schweiz wurden bis Sonntag schon mehrere Patienten auf das Coronavirus getestet. Wie viele, will Daniel Koch, zuständig für übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), nicht sagen. Die Zahl verändere sich ohnehin laufend. Zwei verdächtige Patienten meldete am Sonntagabend das Zürcher Spital Triemli auf Anfrage von «20 Minuten». Beide Personen waren kürzlich in China und befinden sich jetzt in Quarantäne.