Cleverer Schachzug der SVP

Die grosse Mehrheit im Parlament will eigentlich nichts mehr davon hören. Sie hat die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) mental ad acta gelegt, seit deren Umsetzung per «Inländervorrang light» beschlossene Sache und das Referendum dagegen gescheitert ist. Nach dem langen, lähmenden Streit endlich zur ­Tagesordnung übergehen, lautet der weit verbreitete Wunsch.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Initiative «Raus aus der Sackgasse» (Rasa) zwingt das Parlament vielmehr zu einer weiteren Zusatzschleife, die nächste Woche im Nationalrat beginnt. Die Wogen dürften dabei noch einmal mächtig hochgehen in der auf mindestens fünf Stunden angesetzten Debatte.

Um die Initiative geht es dabei indes nur noch am Rande. Sie gilt weitherum als zu radikal und damit chancenlos, weil sie das MEI-Ja rückgängig machen und den neuen Zuwanderungsartikel ersatzlos aus der Verfassung streichen will. Selbst einstige Be­fürworter haben sich inzwischen abgewandt.

Der Tenor: Das Begehren ist obsolet, weil dessen zentrale Forderungen bereits erfüllt sind: Mit dem beschlossenen MEI-Gesetz wird weder das Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der EU tangiert noch der bilaterale Weg gefährdet.

Die Initianten sehen das anders. Deshalb haben sie dem allgemeinen Hoffen und Drängen auf ein stilles Rasa-Begräbnis ­bislang nicht nachgegeben. Sie fordern eine juristisch korrekte Lösung: Der durch die lasche Umsetzung entstandene Normenkonflikt zwischen dem MEI-Artikel in der Bundesverfassung und dem FZA soll verschwinden.

Will heissen: Lehnt das Parlament ­Rasa ab, soll es einen Gegenvorschlag vorlegen, der den Widerspruch ebenfalls auflöst. Das Nein des Parlaments zu Rasa steht schon fest. Die Frage ist ­also nur noch, ob es sich zu ei­nem Gegenvorschlag durchringen kann.

Ersehnter Entscheid

Auf dem Tisch des Nationalrates liegen dazu drei Vorschläge. Der radikalste stammt von der SVP. Dieser würde den MEI-Artikel quasi verschärfen und vollstrecken: Der Zuwanderungsartikel bliebe unverändert, dafür müsste die Schweiz das FZA innert eines Jahres kündigen. Zusätzlich käme auch gleich noch ein allgemeines Verbot der Personenfreizügigkeit in die Verfassung.

Aus demokratischer Sicht wäre das die sauberste Lösung – das Volk hätte an der Urne eine ech­te Wahl: Sagt es Ja zu Rasa und Nein zum Gegenvorschlag, will es zum alten System der unbegrenzten Personenfreizügigkeit zurück. Sagt es Nein zu Rasa und befürwortet den Gegenvorschlag, will es eine konsequente MEI-Umsetzung. Lehnt das Volk beides ab, segnet es den «Inländervorrang light» ab.

Natürlich weiss die SVP, dass sie damit auflaufen wird. Das Parlament würde sich mit einem solchen Gegenvorschlag selbst desavouieren und die Personenfreizügigkeit zur Disposition stellen, die es um jeden Preis verteidigen will. Das wäre in einem Abstimmungskampf ein argumentativer Salto mortale.

Trotzdem kann die SVP mit diesem cleveren Schachzug nur gewinnen: Sie verschafft sich so die Möglichkeit, sich als Verteidigerin von Demokratie und Volkswillen zu inszenieren, die andern Parteien vor sich her zu treiben und den Boden für ihre FZA-Kündigung-Initiative zu bereiten, die sie noch in diesem Jahr lancieren will.

Plötzlich ist es allen egal

In der vorberatenden Staatspo­litischen Kommission (SPK) ist die SVP abgeblitzt. Genauso wie zwei weitere Gegenentwürfe. Jener von SP und Grünen will Kontingente, Höchstzahlen und Umsetzungsfrist aus dem Zuwanderungsartikel streichen, aber das inländische Arbeitskräftepotenzial fördern und die flankierenden Massnahmen ausbauen.

Auch die zweite, von GLP und BDP geprägte Variante will die Umsetzungsfrist streichen und das Potenzial inländischer Ar­beitskräfte fördern. Zudem sei die Zuwanderung im Rahmen der völkerrechtlichen Verpflichtungen und im gesamtwirtschaftlichen Interesse zu steuern.

Diskutiert werden die Vorschläge im Rat als Minderheitsanträge, da die SPK nicht nur Rasa, sondern auch einen Gegenentwurf mit 17 gegen 2 Stimmen bei 6 Enthaltungen ablehnte. Sie folgte damit dem Beispiel des Bundesrates, der zunächst einen Rasa-Gegenvorschlag ankündigte, im April dann aber einen abenteuerlichen Rückzieher machte.

Dass der Normenkonflikt so in der Verfassung bleibt, interessiert augenscheinlich Bundesrat und SPK nicht mehr. Die Initianten stellten indes letzte Woche noch einmal klar: «Wenn das Parlament der Rasa-Initiative keinen direkten Gegenvorschlag entgegensetzt, wird sie nicht zurückgezogen.» (Berner Zeitung)