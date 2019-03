China kauft sich in Europa ein – und die Schweiz zahlt mit

Johann Schneider-Ammann stand dort, wo in der Regel die Staatschefs von Grossmächten stehen. Vorderste Reihe, ganz in der Mitte. Schulter an Schulter mit Xi Jinping.

Es war der 29. Juni 2015. Vertreter von fünfzig Staaten, darunter Indien, Russland, Saudi­arabien und Deutschland, waren zur Gründungsfeier der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) nach Peking gereist. Einige von ihnen sicherten Milliardenbeträge zu. Beim Gruppenfoto überliess der chinesische Staatspräsident Xi Jinping den besten Platz aber dem Schweizer Wirtschaftsminister. Er hatte zwar nur 706 Millionen Dollar versprochen, war aber der wohl engagierteste Geburtshelfer der AIIB diesseits des Himalajas.