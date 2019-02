Auf Besuch in der US-Hauptstadt Washington hat Bundesrat Ignazio Cassis unter anderem zwei der engsten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump getroffen: Aussenminister Mike Pompeo und den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton.

In seinem Gespräch mit Pompeo am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) will Cassis laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf die wichtigsten politischen Fragen des aktuellen Weltgeschehens eingehen.

Unter anderem sollen die Entwicklungen in Venezuela zur Sprache kommen. Dort hat sich der Präsident der Nationalversammlung, Juan Guaidó, zum Übergangspräsidenten ausgerufen. Der linksnationalistische Staatschef Nicolás Maduro hält aber an der Macht fest.