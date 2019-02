Aussenminister Ignazio Cassis hat sich dafür ausgesprochen, dass die humanitäre Hilfe die Bevölkerung von Venezuela erreicht. Humanitäre Hilfe müsse gegenüber politischen Konflikten Vorrang haben, sagte er am Montag in Genf.

Man habe in den vergangenen Wochen gesehen, dass das Leiden der Leute in Venezuela die politische Linie der aktuellen Regierung nicht verändere, sagte Cassis am Rande der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.