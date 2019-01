Bundesrat Ignazio Cassis ist am Montag auf der ersten Etappe seiner fünftägigen Reise ins südliche Afrika in Sambia gelandet. In Lusaka waren für Dienstag offizielle Gespräche mit dem sambischen Präsidenten Edgar Chagwa Lungu vorgesehen.

Den Auftakt der Reise bildete am Montag der Besuch des Unternehmens Mopani Copper Mines im Norden Sambias, das sich mehrheitlich im Besitz des Schweizer Konzerns Glencore befindet.

Cassis wollte sich dort ein Bild machen von den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in diesem Sektor, auf den 15,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes des Landes entfallen, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt gab. Auf Twitter zeigte sich Cassis beeindruckt von den Bemühungen zur Modernisierung der Anlagen und für die Ausbildung junger Menschen.