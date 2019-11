Calatrava darf das 4. Gleis am Bahnhof Stadelhofen nicht bauen

Jetzt ist es klar: Das 4. Gleis am Stadtzürcher Bahnhof Stadelhofen wird von Giuliani Hönger Architekten mit Caretta und Weidmann Generalplaner entworfen. Das Architektenteam hat den Wettbewerb gewonnen, wie heute Dienstag die SBB an einer Pressekonferenz bekannt gegeben haben. Die Architekten wollen das 4. Gleis in den Hang hinein bauen, es soll für die Pendler direkt über die Ladenpassage erreichbar sein. Der Entscheid der Jury fiel einstimmig, heisst es.