Wie es im Strafbefehl heisst, nahm Michael Hugentobler im Februar 2017 unter einem Pseudonym auf einer Chatplattform Kontakt mit einer «Sara» auf. Sie gab an, 13 Jahre alt zu sein. Nach und nach begann Hugentobler, immer intimere Fragen zu stellen. So wollte er etwa wissen, ob sie denn schon einmal einem nackten Mann zugeschaut habe. Er stellte dann seine Webcam an, nahm sexuelle Handlungen an sich vor und fragte «Sara», ob es ihr gefallen habe.