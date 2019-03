In der Diskussion um das Institutionelle Abkommen mit der EU hält die CVP an ihrer Position fest. Parteipräsident Gerhard Pfister betonte am Dienstag nach der Fraktionssitzung in Bern, dass die CVP den bilateralen Weg mit der EU will, aber nicht um jeden Preis. Er stellt vier Forderungen auf, die erfüllt werden müssten (siehe Video). «Wir werden unsere Forderungen an den Bundesrat stellen und dann soll er entscheiden», sagte Pfister.